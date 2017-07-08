Коломойский отреагировал на обыски "ПриватБанка"

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Информация о том, что бывшие топ-менеджеры "ПриватБанка" и члены его кредитного комитета давно покинули Украину, не соответствует действительности, заявил в комментарии "Украинской правде" бывший совладелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский.

"Эта информация не соответствует действительности. Часть бывших менеджеров — в Украине, часть — в отпусках за пределами страны. Никто скрываться не собирается", — заявил Коломойский.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что одиннадцати представителям бывшего менеджмента "ПриватБанка", а также людям, связанным с бывшим совладельцем банка Игорем Коломойским, запрещен выезд из Украины.

Ранее сообщалось, что представители Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в главном офисе "ПриватБанка" в Днепре. В ведомстве пояснили, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного злоупотребления своим служебным положением служащими Нацбанка, а также растраты средств "ПриватБанка" в особо крупном размере.

Глава правления финучреждения Александр Шлапак заявил, что ГПУ завела уголовное дело по статье о "приведении к неплатежеспособности" "ПриватБанка".

Национальный банк Украины заявлял, что бывшие владельцы "ПриватБанка" не выполнили взятые на себя до 1 июля обязательства по реструктуризации кредитного портфеля. Министерство финансов Украины опубликовало на своем сайте письмо от декабря 2016 года к правительству от бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации.

Обратившись к правительству, бывшие акционеры взяли на себя обязанность содействовать процессу национализации банка и провести реструктуризацию кредитного портфеля для покрытия убытков государства, срок реструктуризации истек 1 июля 2017 года.

Читайте также: Гарантии Порошенко по "ПриватБанку" так и не заработали — Полховский

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка".