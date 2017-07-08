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    Взрыв в Киеве: под завалами жилого дома нашли тело мужчины - СМИ

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    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме (9)

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    Во время поисково-спасательных работ под завалами спасатели только что обнаружили тело мужчины. Медики передали им ноши для того, чтобы тело можно было спустить с третьего этажа.
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. На третьем этаже дома в Голосеевском районе столицы, где сегодня произошел взрыв, спасатели обнаружили под завалами тело мужчины. Об этом сообщает корреспондент УНН.

    Последствия взрыва в жилом доме в Голосеевском районе. Видео с квадрокоптера
    Канал "112 Украина" в Youtube
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве: видео с места трагедии

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    Как сообщил корреспондент, во время поисково-спасательных работ под завалами спасатели только что обнаружили тело мужчины. Медики передали им ноши для того, чтобы тело можно было спустить с третьего этажа.

    Носилки с телом человека зафиксировали на лебедке и кран опустил их на землю.

    Отец мужчины, которого искали под завалами, узнал в погибшем своего сына.

    Ранее сообщалось, что в субботу днем, по предварительным данным, произошел взрыв газа в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. Полиция сообщала, что в результате взрыва погибла женщина, еще шесть человек травмированы, возбуждено уголовное дело, на месте работают спасатели и полиция. По данным правоохранителей, всего в доме зарегистрированы 64 жителя, вопрос возможного отселения будут решать местные киевские власти.

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