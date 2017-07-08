Меркель заявила о переговорах лидеров "нормандской четверки"

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидеры "нормандской четверки" договорились о телефонных переговорах с целью обсуждения дальнейших действий. Об этом она заявила на брифинге по завершении саммита G20 в Гамбурге.

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По ее словам, участники "четверки" условились, что хотят "договориться о назначении телефонных переговоров для обсуждения дальнейших шагов".

"Мы остаемся в контакте, мы остаемся при "нормандском формате", — сказала Меркель.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите G20 обсудила с российским президентом Владимиром Путиным будущее "нормандского формата" переговоров по украинскому кризису.