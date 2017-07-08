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    Происшествия

    В Мукачево обстреляли из гранатомета магазин

    (обновлено: )5010
    По данным полиции, неизвестные выстрелили из гранатомета в помещение местного магазина на улице Томаша Масарика. В результате повреждена витрина магазина и некоторый товар, никто не пострадал.
    В Мукачево из гранатомета обстреляли магазин
    facebook.com/zk.npu

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. В Мукачево из гранатомета обстреляли магазин, никто не пострадал, по данному факту начато расследование, сообщает в субботу пресс-служба полиции Закарпатской области.

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    УНИАН
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    Сообщается, что в субботу в 3.20 ночи в полицию Мукачево поступило сообщение от сотрудника частной фирмы, который сообщил о том, что слышал два выстрела.

    "Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что неизвестные выстрелили из гранатомета в помещение местного магазина на улице Томаша Масарика. В результате повреждена витрина магазина и некоторый товар, никто не пострадал", — сообщает полиция.

    По данным правоохранителей, по факту произошедшего полиция открыла уголовное дело по статье "умышленное повреждение имущества путем взрыва", на месте происшествия работают следователи, в раскрытии этого преступления задействованы лучшие специалисты Мукачевского отдела полиции и главного управления национальной полиции в Закарпатской области.

    facebook.com/zk.npu
    В Мукачево из гранатомета обстреляли магазин

    Напомним, 10 июня в Харькове из гранатомета было обстреляно здание недостроенного офисного центра.

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