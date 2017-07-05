В многоэтажке в Днепропетровской области взорвалась граната

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. В Новомосковске Днепропетровской области в одном из многоэтажных домов произошел взрыв гранаты, сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

По факту # взрыва в девятиэтажке в Новомосковске открыто уголовное производство

"Третьего июля в Новомосковске на четвертом этаже в одной из квартир жилого многоэтажного дома по улице Горького произошел взрыв. По предварительной информации, взорвалась ручная граната "Ф-1". Взрывом повреждено оконное стекло на кухне квартиры. К счастью, никто из людей не пострадал", — сказано в сообщении.

Квартира, в которой произошел взрыв, принадлежит 60-летней неработающей местной жительнице. Женщина проживает вместе со своим ранее судимым 36-летним сыном. С места происшествия полицейские изъяли металлические фрагменты гранаты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми устройствами). За содеянное злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.