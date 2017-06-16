В Одессе у подростка изъяли ручную гранату, ему грозит до семи лет

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Полиция Одесской области изъяла у подростка гранату F-1, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

"Подозрительного парня правоохранители остановили на улице Керченской (в Одессе)… При осмотре в сумке у юноши правоохранители обнаружили осколочную ручную гранату Ф-1. Парень объяснил, что в тот же день приобрел ее у незнакомого мужчины. Гранату обезвредили и направили на экспертизу", — говорится в сообщении.

ГУ НП в Одесской области Граната, изъятая у подростка в Одессе, 16 июня 2017

По данным полиции, подростку сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного по части первой статьи 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее в Чернигове был задержан бывший военнослужащий во время сбыта 30 патронов калибра 5,45. В ходе контроля за совершением преступления были зафиксированы факты сбыта 2 гранат Ф-1 с запалами и 47 патронов к автомату Калашникова.