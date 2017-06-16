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    В Одессе у подростка изъяли ручную гранату, ему грозит до семи лет

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    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (199)

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    При осмотре в сумке у юноши правоохранители обнаружили осколочную ручную гранату Ф-1. Он объяснил, что в тот же день приобрел ее у незнакомого мужчины.
    Граната, изъятая у подростка в Одессе, 16 июня 2017
    ГУ НП в Одесской области

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Полиция Одесской области изъяла у подростка гранату F-1, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

    "Подозрительного парня правоохранители остановили на улице Керченской (в Одессе)… При осмотре в сумке у юноши правоохранители обнаружили осколочную ручную гранату Ф-1. Парень объяснил, что в тот же день приобрел ее у незнакомого мужчины. Гранату обезвредили и направили на экспертизу", — говорится в сообщении.

    ГУ НП в Одесской области
    Граната, изъятая у подростка в Одессе, 16 июня 2017

    По данным полиции, подростку сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного по части первой статьи 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

    Ранее в Чернигове был задержан бывший военнослужащий во время сбыта 30 патронов калибра 5,45. В ходе контроля за совершением преступления были зафиксированы факты сбыта 2 гранат Ф-1 с запалами и 47 патронов к автомату Калашникова.

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