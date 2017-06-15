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    Херсонец с автоматическим оружием гулял в центре города

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    По информации полиции Херсона, во время поверхностной проверки у херсонца обнаружили автомат, пистолет и 9 патронов, похожих на патроны к автомату.
    Херсонец с автоматическим оружием гулял в центре города
    Facebook Патрульной полиции Херсона

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. В четверг, 15 июня, около 5 утра на улице Мира патрульные заметили неизвестного, который в руках держал предмет, похожий на автомат, сообщает патрульная полиция Херсона.

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    Инспекторы мужчину остановили и приказали положить оружие и отойти.

    "Во время поверхностной проверки у него также обнаружили предмет, похожий на пистолет, и 9 патронов, похожих на патроны к автомату. На место вызвали следственно-оперативную группу", — говорится в сообщении.

    22-летнего херсонца доставили в Днепровский отдел полиции. Обнаружены вещи изъяли и направили на экспертизу.

    Facebook Патрульной полиции Херсона
    Херсонец с автоматическим оружием гулял в центре города

    Ранее отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области сообщал, что злоумышленник из пистолета смертельно ранил мужчину в зале игровых автоматов в г. Ахтырка Сумской области, после чего скрылся с места происшествия.

    Facebook Патрульной полиции Херсона
    Херсонец с автоматическим оружием гулял в центре города

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