КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. В четверг, 15 июня, около 5 утра на улице Мира патрульные заметили неизвестного, который в руках держал предмет, похожий на автомат, сообщает патрульная полиция Херсона.

Инспекторы мужчину остановили и приказали положить оружие и отойти.

"Во время поверхностной проверки у него также обнаружили предмет, похожий на пистолет, и 9 патронов, похожих на патроны к автомату. На место вызвали следственно-оперативную группу", — говорится в сообщении.

22-летнего херсонца доставили в Днепровский отдел полиции. Обнаружены вещи изъяли и направили на экспертизу.

Facebook Патрульной полиции Херсона Херсонец с автоматическим оружием гулял в центре города

Ранее отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области сообщал, что злоумышленник из пистолета смертельно ранил мужчину в зале игровых автоматов в г. Ахтырка Сумской области, после чего скрылся с места происшествия.