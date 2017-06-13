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    В Чернигове задержали военного, который торговал гранатами

    (обновлено: )6631
    Задержанию предшествовала кропотливая работа по документированию преступной деятельности. В частности, в ходе контроля за совершением преступления зафиксированы факты сбыта 2 гранат Ф-1 с запалами и 47 патронов к автомату Калашникова.
    Украинский военный. Архивное фото
    REUTERS/Vasily Fedosenko

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Следователями Главного управления Нацполиции в Черниговской области был задержан бывший военнослужащий во время сбыта 30 патронов калибра 5,45. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

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    В Днепре мужчина из-за ссоры с женой выдернул чеку из гранаты и вышел на улицу

    "Задержанию предшествовала кропотливая работа по документированию преступной деятельности. В частности, в ходе контроля за совершением преступления зафиксированы факты сбыта 2 гранат Ф-1 с запалами и 47 патронов к автомату Калашникова", — говорится в сообщении.

    Кроме этого, во время проведения обыска по месту жительства подозреваемого изъято еще 30 патронов к автоматическому оружию, охотничий нож, рации и два магазина к автомату Калашникова.

    Бывшему военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины (хранение и сбыт боевых припасов, взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

    Напомним, во двор частного дома в Киеве бросили гранату, пострадавших нет.

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