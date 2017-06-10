КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Во двор частного дома в Киеве бросили гранату, пострадавших нет, сообщила в субботу пресс-служба полиции столицы Украины.

"Взрывотехники изъяли металлические осколки для проведения экспертного исследования и установления типа взрывного устройства. По предварительной версии правоохранителей, была применена граната Ф-1", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате взрыва гранаты во дворе образовалась воронка и повреждена стена здания.

Правоохранители решают вопрос правовой квалификации инцидента.

Напомним, 1 июня в Соломенском районе Киева прохожие нашли гранату РГД-5 с запалом.