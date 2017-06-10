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    Киев

    Во двор частного дома в Киеве бросили гранату

    (обновлено: )55
    По данным полиции, в результате взрыва гранаты во дворе образовалась воронка и повреждена стена здания. По предварительной версии правоохранителей, была применена граната Ф-1.
    Гранаты Ф-1 и РГД
    Фото МВД Украины

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Во двор частного дома в Киеве бросили гранату, пострадавших нет, сообщила в субботу пресс-служба полиции столицы Украины.

    На месте взрыва гранаты в офисе Конгресса украинских националистов. Видео
    Канал Kyiv Operativ на Youtube
    На месте взрыва гранаты в офисе "Конгресса украинских националистов"

    "Взрывотехники изъяли металлические осколки для проведения экспертного исследования и установления типа взрывного устройства. По предварительной версии правоохранителей, была применена граната Ф-1", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, в результате взрыва гранаты во дворе образовалась воронка и повреждена стена здания.

    Правоохранители решают вопрос правовой квалификации инцидента.

    Напомним, 1 июня в Соломенском районе Киева прохожие нашли гранату РГД-5 с запалом.

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