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    В Днепре мужчина из-за ссоры с женой выдернул чеку из гранаты и вышел на улицу

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    В Днепре на улице Гуртовой задержали мужчину с гранатой. На месте работали больше 5 экипажей патрульной полиции, следственно-оперативная группа, спасатели и специальное подразделение КОРД. Также рядом дежурила карета скорой помощи.
    Канал informator.dp.ua на Youtube

    Мужчина поссорился со своей женой, в результате чего вышел на улицу с гранатой. Ситуация была критичной — в одной руке у него была граната, в другой — чека. В радиусе 100-150 метров эвакуировали людей, сообщил "Информатор".

    Операция по задержанию длилась более получаса. В конечном итоге, совместными усилиями патрульной полиции и спецподразделения мужчину удалось задержать.

    По словам патрульного офицера, мужчина ранее был судим за групповое убийство. Жена задержанного также была на месте. Она рассказала, что с мужем они развелись три года назад, но все это время живут в гражданском браке.

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    Время от времени у него бывают "срывы", в результате которых он оказывается в отделении полиции. По словам жены, она не знала, что у супруга есть оружие или боеприпасы.

    По предварительной информации, в руках у мужчины была наступательная граната, похожая на РГД-5.

    Мужчину задержали для выяснения обстоятельств и дальнейших следственных действий. После задержания от подозреваемого поступила информация о том, что у него дома есть еще оружие или боеприпасы.

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