В Днепре мужчина из-за ссоры с женой выдернул чеку из гранаты и вышел на улицу

Мужчина поссорился со своей женой, в результате чего вышел на улицу с гранатой. Ситуация была критичной — в одной руке у него была граната, в другой — чека. В радиусе 100-150 метров эвакуировали людей, сообщил "Информатор".

Операция по задержанию длилась более получаса. В конечном итоге, совместными усилиями патрульной полиции и спецподразделения мужчину удалось задержать.

По словам патрульного офицера, мужчина ранее был судим за групповое убийство. Жена задержанного также была на месте. Она рассказала, что с мужем они развелись три года назад, но все это время живут в гражданском браке.

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Время от времени у него бывают "срывы", в результате которых он оказывается в отделении полиции. По словам жены, она не знала, что у супруга есть оружие или боеприпасы.

По предварительной информации, в руках у мужчины была наступательная граната, похожая на РГД-5.

Мужчину задержали для выяснения обстоятельств и дальнейших следственных действий. После задержания от подозреваемого поступила информация о том, что у него дома есть еще оружие или боеприпасы.