наверх
01.06.201718:04
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве прохожие нашли гранату с запалом

    (обновлено: )4101
    В полиции сообщили, что в Соломенском районе прохожие заметили посреди улицы предмет, похожий на гранату, опасное устройство изъяли, пострадавших в результате происшествия нет.
    Национальная полиция Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В Соломенском районе Киева прохожие нашли гранату РГД-5 с запалом, сообщила в четверг пресс-служба управления полиции Киева.

    На месте взрыва гранаты в офисе Конгресса украинских националистов. Видео
    Канал Kyiv Operativ на Youtube
    На месте взрыва гранаты в офисе "Конгресса украинских националистов"

    "В Соломенском районе прохожие заметили посреди улицы предмет, похожий на гранату. Опасное устройство изъяли, пострадавших в результате происшествия нет. По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба, которые обнаружили и изъяли боевую гранату РГД-5 с запалом", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

    Полиция устанавливает личности людей, которые оставили гранату на улице. "Внесены сведения о данном событии в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 263 ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами")", — говорится в сообщении.

    Напомним, 28 мая в селе Софиевская Борщаговка под Киевом злоумышленники бросили гранату во двор частного предпринимателя.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обыск в офисе интернет-провайдера Wnet
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Экс-премьер Украины Арсений Яценюк
    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ
    Флаг Нидерландов
    Украина - ЕС: без виз, но не без правил