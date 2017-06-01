В Киеве прохожие нашли гранату с запалом

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В Соломенском районе Киева прохожие нашли гранату РГД-5 с запалом, сообщила в четверг пресс-служба управления полиции Киева.

"В Соломенском районе прохожие заметили посреди улицы предмет, похожий на гранату. Опасное устройство изъяли, пострадавших в результате происшествия нет. По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба, которые обнаружили и изъяли боевую гранату РГД-5 с запалом", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Полиция устанавливает личности людей, которые оставили гранату на улице. "Внесены сведения о данном событии в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 263 ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами")", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 мая в селе Софиевская Борщаговка под Киевом злоумышленники бросили гранату во двор частного предпринимателя.