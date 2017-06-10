ГУНП Украины в Харьковской области

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. В Харькове из гранатомета было обстреляно здание недостроенного офисного центра, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Информация о том, что на улице 23 Августа слышны взрывы, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции в субботу около 2:05.

По предварительным данным, неизвестные стреляли из гранатомета. В результате обстрела в недостроенном офисном центре повреждены окна и торцевая стена. Пострадавших нет. Работники полиции осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. В здании проводится ремонт, поэтому никаких учреждений здесь пока нет.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы. Правоохранители разыскивают лиц, причастных к преступлению.

ГУ НП Украины в Харьковской области В Харькове из гранатомета обстреляли здание офисного центра

Напомним, во двор частного дома в Киеве бросили гранату, пострадавших нет.