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    Происшествия

    В Харькове из гранатомета обстреляли здание офисного центра

    (обновлено: )254
    По предварительным данным, неизвестные стреляли из гранатомета. В результате обстрела в недостроенном офисном центре повреждены окна и торцевая стена. Пострадавших нет.
    В Харькове из гранатомета обстреляли здание офисного центра
    ГУНП Украины в Харьковской области

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. В Харькове из гранатомета было обстреляно здание недостроенного офисного центра, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

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    УНИАН
    Украина, XXI век. Человек с гранатометом там и тут

    Информация о том, что на улице 23 Августа слышны взрывы, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции в субботу около 2:05.

    По предварительным данным, неизвестные стреляли из гранатомета. В результате обстрела в недостроенном офисном центре повреждены окна и торцевая стена. Пострадавших нет. Работники полиции осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. В здании проводится ремонт, поэтому никаких учреждений здесь пока нет.

    Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы. Правоохранители разыскивают лиц, причастных к преступлению.

    ГУ НП Украины в Харьковской области
    В Харькове из гранатомета обстреляли здание офисного центра

    Напомним, во двор частного дома в Киеве бросили гранату, пострадавших нет.

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