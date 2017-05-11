Украина, XXI век. Человек с гранатометом там и тут

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Неизвестный с гранатометом

В четверг, 11 мая, на заседании Кабмина глава МВД Арсен Аваков объяснил жесткие действия полиции и штурм офиса батальона ОУН на 9 мая. По его словам, правоохранители приняли решение войти в офис ОУН, так как в одном из окон помещения был замечен человек с гранатометом на плече.

"Некоторые спекуляции были по Киеву, что якобы полицейские безосновательно штурмовали офис одной из радикальных организаций. На то были основания, и мы приняли решение, которое, я считаю, было верным. Полицейские увидели, что в окне офиса ОУН стоит человек в камуфляжной маске и у него на плече гранатомет. Нам нужно было принимать решение — считать это шуткой или реагировать. Полицейские приняли решение войти в помещение и локализовать эту проблему", — пояснил Аваков.

По его словам, молодой человек держал в руках гранатомет "Муха", однако уже после изъятия оружия выяснилось, что оно не было заряжено.

Позже министр в Facebook опубликовал фото, на котором видно якобы бойца, у которого в руках гранатомет "Муха и как он целится в участников шествия.

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Напомним, во вторник на День Победы в столице перед акцией "Бессмертный полк" силовики заблокировали офис ОУН на улице Мазепы. В результате из окон офиса "оуновцев" в колонну участников марша и правоохранителей бросали дымовые шашки и пакеты с краской. Позднее правоохранители штурмовали офис, задержав 24 человека. Вместе с тем в МВД заявили, что штурма офиса не было, а сотрудники органов только принимали меры полицейского реагирования для задержания лиц, совершивших противоправные действия против участников шествия по случаю Дня Победы во Второй мировой войне.

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Впрочем, в последнее время случаи обстрелов из гранатомета в Украине давно уже не редкость. Лишь с начала годы инциденты были зафиксированы в Ровно, Луцке, Киеве, Черкасской, Закарпатской областях. И это на мирной территории.

Обстрел ночного клуба

В ночь на 9 апреля 2017 года в городе Смела Черкасской области неизвестный из гранатомета обстрелял ночной клуб "Атлантида".

Ракета, которую выпустили из гранатомета, пробила отверстие в помещении клуба, но не взорвалась. В результате жертв и пострадавших удалось избежать.

Тубус от оружия нашли на территории детской площадки в центре города. Открыто уголовное производство за хулиганство.

По неофициальной информации, ночной "снайпер" таким образом просто предупредил владельца ночного клуба. Еще одна версия — личные счеты с владельцем клуба или арендатором помещение.

Обстрел консульства и магазина

Однако настоящий шок у общественности вызвал обстрел из гранатомета консульства Польши в Луцке в конец марта, поскольку подобного в Украине еще не было.

Инцидент произошел в ночь на 29 марта 2017 года. В тот момент в здании на втором этаже находилась охрана. Никто не пострадал. Спасло то, что снаряд попал не в окно, а в крышу.

Генпрокуратура Польши завела уголовное дело по факту обстрела. Консул Польши Кшиштоф Савицки назвал обстрел консульства терактом.

В СБУ, как обычно, увидели в этом росссийский след, но заверили, что приложат максимум усилий для установления виновных.

Кроме того, в конце марта в Красногоровке Донецкой области в результате одиночного выстрела из гранатомета был поврежден магазин частного предпринимателя. При осмотре были обнаружены остатки РПГ.

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20 марта 2017 года в Ровно здание полиции обстреляли из гранатомета. В результате была повреждена стена и крыша гаражного помещения патрульной полиции. http://rian.com.ua/incidents/20170320/1022410465.html

Полицейские установили, что взрыв произошел в результате выстрела из противотанкового гранатомета. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили тубус от РПГ-22.

Обстрел дома в Киеве и на Закарпатье

В конце февраля в Киеве из гранатомета обстреляли недостроенный дом в дачном массиве Осокорки.

На чердаке хозяин дома обнаружил фрагмент заряда от гранатомета РГД-22. Правоохранители начали уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

В конце января 2017 года в Закарпатской области из гранатомета обстреляли дом экс-главы управления МВД Василия Варцабы. После выстрела в доме начался масштабный пожар.

Местное издание Mukachevo.net писало, что в дом Варцабы на улице Кошицкой стреляли дважды, попали в крышу. Недалеко от места происшествия были обнаружены два "тубуса" от ручных гранатометов.

Позже в полиции подтвердили, что обстрел велся из гранатомета, на месте нашли его остатки. В результате обстрела и пожара пострадали соседние дома.

Выстрел был направлен в сторону одной из комнат на втором этаже дома.

Варцаба возглавлял милицию Закарпатской области в 2003-2004 и 2012-2014 годах. После Революции Достоинства был уволен с занимаемой должности главой МВД Арсеном Аваковым.

По материалам из открытых источников интернет