Оружие массового поражения. Украинцы из страха готовы перебить друг друга

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В виде сладкой конфетки прозвучало заявление некоторых депутатов из провластного большинства о том, что, дескать, они снова намерены вернуться к вопросу легализации оружия. По крайней мере, об этом заявил нардеп Сергей Пашинский, который из наградного пистолета ранил безоружного и безобидного гражданина во время конфликта накануне Нового года .

А поводом вернуться к теме оружия стал инцидент в центре Киева, когда на участника АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву было совершено нападение. Киллер под видом журналиста пригласил супругов для интервью и во время встречи выстрелил в Адама. Жена пострадавшего в ответ из своего наградного пистолета тяжело ранила киллера. После такой перестрелки украинцы подняли волну народного гнева, ведь наградное оружие есть только у избранных и не все могут сегодня купить относительно безобидный травмат — не положен по закону, хотя ситуация в стране угрожающая и стрелять друг в друга граждане не перестают.

Ночью в воскресенье, 11 июня, от медиков больницы скорой помощи в полицию Каменского поступило сообщение о том, что им доставлен 21-летний местный житель с огнестрельным ранением головы. Как оказалось, потерпевший поссорился с 42-летним ранее судимым, который достал пистолет и выстрелил в оппонента. Стрелок разыскивается, его подозревают в покушении на умышленное убийство.

24 мая в Киеве на Харьковском шоссе во время движения из автомобиля расстреляли мотоциклиста. Байкер скончался от полученных огнестрельных ранений. Убитым оказался 36-летний житель столицы Юрий Калиниченко. А стрелял в него вице-чемпион мира 2012 года по борьбе сумо Дмитрий Слепченко.

9 июня, Заводский районный суд Днепродзержинска изменил меру пресечения для Михаила Навроцкого - охранника Дмитрия Яроша, стрелявшего в таксиста из огнестрельного оружия (хранившегося незаконно), с содержания под стражей на домашний арест. Конфликт имел место 14 мая в Каменском. Поводом стал отказ водителя ответить на приветствие "Слава Украине!". Пассажиры решили проучить невежливого водителя. Один дубинкой ударил его по голове, потом побил машину, а когда таксист вызвал подмогу, пассажир открыл стрельбу. В итоге был серьезно ранен один из таксистов. Полиция закрыла глаза на то, что ветеран разгуливал с боевым пистолетом в кармане, а саму компанию местные жители частенько замечали разъезжающей по городу в пьяном виде. Суд же вообще освободил стрелявшего из-под стражи, несмотря на всю тяжесть содеянного.

Как считает экс-сотрудник УБОП МВД Украины, ситуации с охранником Яроша закономерна — его прикроет нардеп, у него "крыша" в силовых структурах. Но таких, как охранник Яроша, который может спокойно разгуливать по городу с огнестрельным незарегистрированным оружием, единицы. Обычно оно надежно спрятано. Но уже это показывает, насколько оружие опасно.

"Если закон о легализации оружия депутаты протянут, в Украине начнутся самые "веселые" времена. Наши люди психологически не готовы к использованию оружия. Они просто перестреляют друг друга из-за страха. Тот, у кого есть оружие, может открыть стрельбу только потому, что ему показалось, что ему грозит опасность. А бытовых преступлений, из ревности или в порыве гнева, будет немерено. Уже сегодня сколько случаев стрельбы на дорогах, когда водители не могут разъехаться. Вот сколько раз применялось травматическое — вот столько раз, а то и вдвое больше, будет применяться боевое, и по таким же точно бытовым случаям. И если от травматического незначительные повреждения, то от огнестрельного могут быть и смертельные случаи", — отмечает экс-сотрудник МВД.

Сегодня другая проблема, отмечает бывший оперативник, много на руках нелегального огнестрельного оружия. 90% нелегального оружия хранится в тайниках, а 10-15% оружия из этой категории люди носят при себе, и для этого должно быть надежное прикрытие, потому что статья 222 УК Украины предусматривает до 5 лет лишения свободы только за хранение.

"Сейчас такие стволы носят ограниченное количество людей, но как только его легализуют, будут носить 100%. К счастью, у нас ограниченное количество людей, у которых есть боевое оружие. Охранников у Яроша единицы. Уверен, что они его носят только потому, что знают, что босс защитит, у него особое положение, он наверняка связан с СБУ. Поэтому его люди так вольно разгуливают с оружием и спокойно его применяют", — подчеркивает бывший сотрудник МВД.

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Наше общество не готово к оружию, так как все у нас зависит не от закона, а от связей и положения в обществе. Кого-то за применение оправдают и отпустят, а кого-то посадят. Больше всего страдать будут простые смертные, так как те, кто наделен властью, чувствуют себя безнаказанными, даже если их жертвами становятся десятки и сотни.