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    Общество

    Аваков наградил супругу Осмаева новым оружием

    (обновлено: )23406
    Министр внутренних дел сообщил, что наградил Амину Окуеву взамен старенького пистолета Макарова "новеньким Glock-43". Он добавил, что вручил Адаму Осмаеву часы.
    Сергей Князев, Амина Окуева, Адам Осмаев и Арсен Аваков, 8 июня 2017
    Арсен Аваков/Facebook

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что наградил супругу чеченского добровольца Адама Осмаева Амину Окуеву новым оружием.

    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
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    "Мы все очень рады! Адам Осмаев сегодня выписался из больницы после покушения на него и Амину Окуеву. Еще очень бледный, со страшенной конструкцией на раненой руке, но уже, как и прежде, улыбчивый и жизнерадостный…. Был рад наградить бойца полицейского добробата Амину взамен старенького ПМ (пистолета Макарова — Ред.), заклинившего на 4-м выстреле, новеньким Glock-43"- написал Аваков в четверг на своей странице в Facebook.

    Относительно стрелявшего в Осмаева министр сообщил, что по нему "будет еще много интересного представлено".

    Смотрите также: "Сразу выхватила пистолет". Супруга сообщила детали покушения на Осмаева

    "Адаму вручил специальные часы", — добавил глава МВД.

    Арсен Аваков/Facebook
    Часы, подаренные Адаму Осмаеву министром внутренних дел Арсеном Аваковым, 8 июня 2017

    Правоохранители ранее завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой. В МВД заявили, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. Жена Осмаева заявила, что стрелявший представился журналистом французского издания Le Mond. Человек, выдававший себя за французского журналиста, договорился с ним о встрече в Киеве, однако вместо этого он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. По словам его супруги Амины Окуевой, она сразу выхватила пистолет и ранила напавшего. Оба пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены в больницу. 

    Сайт "Миротворец" обнародовал данные о стрелявшем: им якобы является Александр Дакар, который был "завербован спецслужбами России для проведения спецоперации". На странице "Информационные войска Украины" в Facebook говорится, что "гражданин Украины Александр Дакар предсказуемо оказался на самом деле россиянином по имени Артур Денисултанов-Курмакаев".

    Правоохранители назначили экспертизы для выяснения личности стрелявшего, суд постановил арестовать его на два месяца.

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