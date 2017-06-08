Аваков наградил супругу Осмаева новым оружием

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что наградил супругу чеченского добровольца Адама Осмаева Амину Окуеву новым оружием.

"Мы все очень рады! Адам Осмаев сегодня выписался из больницы после покушения на него и Амину Окуеву. Еще очень бледный, со страшенной конструкцией на раненой руке, но уже, как и прежде, улыбчивый и жизнерадостный…. Был рад наградить бойца полицейского добробата Амину взамен старенького ПМ (пистолета Макарова — Ред.), заклинившего на 4-м выстреле, новеньким Glock-43"- написал Аваков в четверг на своей странице в Facebook.

Относительно стрелявшего в Осмаева министр сообщил, что по нему "будет еще много интересного представлено".

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"Адаму вручил специальные часы", — добавил глава МВД.

Арсен Аваков/Facebook Часы, подаренные Адаму Осмаеву министром внутренних дел Арсеном Аваковым, 8 июня 2017

Правоохранители ранее завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой. В МВД заявили, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. Жена Осмаева заявила, что стрелявший представился журналистом французского издания Le Mond. Человек, выдававший себя за французского журналиста, договорился с ним о встрече в Киеве, однако вместо этого он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. По словам его супруги Амины Окуевой, она сразу выхватила пистолет и ранила напавшего. Оба пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.

Сайт "Миротворец" обнародовал данные о стрелявшем: им якобы является Александр Дакар, который был "завербован спецслужбами России для проведения спецоперации". На странице "Информационные войска Украины" в Facebook говорится, что "гражданин Украины Александр Дакар предсказуемо оказался на самом деле россиянином по имени Артур Денисултанов-Курмакаев".

Правоохранители назначили экспертизы для выяснения личности стрелявшего, суд постановил арестовать его на два месяца.