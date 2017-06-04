Покушение на Осмаева: жена комбата рассказала о киллере

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Жена экс-командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Амина Окуева заявила, что они с мужем Адамом Осмаевым знали о заказе убить их и морально и физически готовились к нападению.

Об этом она сказала в интервью ТСН.ua.

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"У нас была достоверная информация, что заказ на нас не в одно место, а во множество мест рассылается", — отметила Окуева.

По ее словам, 1 июня киллер во время покушения использовал пистолет, при этом вероятность поражения людей минимальная, а "завтра он может использовать взрывчатку и ранить других людей".

"Но мы готовились к этому морально и физически, ждали каждый день. Как мы могли так ошибиться, что такого подозрительного человека не раскусили и не позвали на прикрытие кого-то из силовых структур", — отметила Окуева.

По ее словам, у киллера поврежден позвоночник. По ее мнению, такие люди являются профессионалами и беспринципными, которым нет разницы убить, кого заказали, или совершить нападение на толпу.

"Это опытный киллер, который много лет занимался и много заданий выполнил, очень много информации. Судя по тому, как он общался, его психологическая подготовка, очень искусно симулировал европейский акцент, все время разговаривал с европейским акцентом", — отметила Окуева.

Ранее сообщалось, что злоумышленнику, который пытался убить добровольцев АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву, объявлено о подозрении.