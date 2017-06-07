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    Покушение на Осмаева: подозреваемый арестован без права залога

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    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева (181)

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    Подозреваемый арестован на два месяца без права на залог. Судебное заседание состоялось при его участии, он был доставлен в суд в сопровождении врачей и под усиленной охраной.
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Подозреваемому в покушении на жизнь чеченского добровольца Адама Осмаева и его супруги Амины Окуевой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права на залог.

    Такое решение принял в среду Голосеевский райсуд столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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    "Судебное заседание состоялось при непосредственном участии подозреваемого, который был доставлен в суд в сопровождении врачей и под усиленной охраной", — сказано в сообщении.

    Подозреваемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины. 

    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Фото со сттраницы Оксаны Блищик в Facebook
    Заказное убийство или перестрелка? Инцидент с Осмаевым, опрос юристов

    Покушение на Адама Осмаева было совершено 1 июня вечером. Человек, выдававший себя за французского журналиста, договорился с ним о встрече в Киеве, однако вместо этого он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. По словам его супруги Амины Окуевой, она сразу выхватила пистолет и ранила напавшего. Оба пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.

    Правоохранители открыли производство по факту покушения на убийство Осмаева и его жены. Член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. На месте стрельбы найдены три пистолета: два пистолета Макарова и один — иностранного производства "Глок".

    Сайт "Миротворец" обнародовал данные о стрелявшем: им якобы является Александр Дакар, который был "завербован спецслужбами России для проведения спецоперации". На странице "Информационные войска Украины" в Facebook говорится, что "гражданин Украины Александр Дакар предсказуемо оказался на самом деле россиянином по имени Артур Денисултанов-Курмакаев".

    facebook.com/igor.mosijcuk
    Покушение на Адама Осмаева. На фото - Александр Дакар (Артур Денисултанов-Курмакаев)

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