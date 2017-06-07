Покушение на Осмаева: подозреваемый арестован без права залога

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Подозреваемому в покушении на жизнь чеченского добровольца Адама Осмаева и его супруги Амины Окуевой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права на залог.

Такое решение принял в среду Голосеевский райсуд столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Смотрите также: "Сразу выхватила пистолет". Супруга сообщила детали покушения на Осмаева

"Судебное заседание состоялось при непосредственном участии подозреваемого, который был доставлен в суд в сопровождении врачей и под усиленной охраной", — сказано в сообщении.

Подозреваемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины.

Покушение на Адама Осмаева было совершено 1 июня вечером. Человек, выдававший себя за французского журналиста, договорился с ним о встрече в Киеве, однако вместо этого он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. По словам его супруги Амины Окуевой, она сразу выхватила пистолет и ранила напавшего. Оба пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.

Правоохранители открыли производство по факту покушения на убийство Осмаева и его жены. Член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. На месте стрельбы найдены три пистолета: два пистолета Макарова и один — иностранного производства "Глок".

Сайт "Миротворец" обнародовал данные о стрелявшем: им якобы является Александр Дакар, который был "завербован спецслужбами России для проведения спецоперации". На странице "Информационные войска Украины" в Facebook говорится, что "гражданин Украины Александр Дакар предсказуемо оказался на самом деле россиянином по имени Артур Денисултанов-Курмакаев".