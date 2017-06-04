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    Всех добровольных охранников Осмаева будут задерживать - полиция

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    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева (174)

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    Согласно информации, люди, которые не имеют никакого отношения к следствию, распространяют в сети сообщения с призывами присоединиться к обеспечению охраны добровольцев.
    Ситуация возле киевской больницы, где находится Адам Осмаев, 2 июня 2017
    facebook.com/e.seitbullaeva

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева, на которых было совершено покушение 1 июня, находятся под усиленной охраной правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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    В сообщении подчеркивается, что полиция не нуждается в помощи посторонних лиц в обеспечении безопасности всех участников уголовного производства.

    "Несмотря на это, люди, которые не имеют никакого отношения к следствию, распространяют в сети Интернет сообщения с призывами присоединиться к обеспечению охраны добровольцев", — заявили в полиции.

    Там отметили, что людей, появляющимся около охраняемых лиц и не имеющих отношения к их лечению и проведению следственных действий, немедленно будут доставлять в управление полиции, где после проведения проверки их действиям будет дана правовая оценка.

    Ранее Амина Окуева сообщила, что состояние чеченского добровольца Адама Осмаева после покушения улучшилось.

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