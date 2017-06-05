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    Политика

    Осмаев пообещал "на зло врагам" снова быть в строю

    (обновлено: )2701
    Адам Осмаев
    Фото с личной страницы Адама Осмаева в facebook

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Участник АТО Адам Осмаев, на которого 1 июня в Киеве было совершено покушение, завершил реабилитацию после пулевого ранения. Об этом он сообщил на персональной странице в социальной сети Facebook.

    Фото со страницы Адама Осмаева в Facebook
    Адам Осмаев о своем выздоровлении

    "Благодарю всех кто переживал. Был момент, когда казалось, что пришло время встретиться с дорогими друзьями, отдавшими жизни защищая родину, будь то на Кавказе или в Украине", — признался он.

    Назвав киевских врачей "земными ангелами" он уверяет, что столичные медики "залечили так, что чуть ли не лучше чем раньше" и пообещал "на зло врагам" снова быть в строю.

    Ранее сообщалось, что злоумышленнику, который пытался убить добровольцев АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву, объявлено о подозрении.

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