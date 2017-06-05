Осмаев пообещал "на зло врагам" снова быть в строю

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Участник АТО Адам Осмаев, на которого 1 июня в Киеве было совершено покушение, завершил реабилитацию после пулевого ранения. Об этом он сообщил на персональной странице в социальной сети Facebook.

Фото со страницы Адама Осмаева в Facebook Адам Осмаев о своем выздоровлении

"Благодарю всех кто переживал. Был момент, когда казалось, что пришло время встретиться с дорогими друзьями, отдавшими жизни защищая родину, будь то на Кавказе или в Украине", — признался он.

Назвав киевских врачей "земными ангелами" он уверяет, что столичные медики "залечили так, что чуть ли не лучше чем раньше" и пообещал "на зло врагам" снова быть в строю.

Ранее сообщалось, что злоумышленнику, который пытался убить добровольцев АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву, объявлено о подозрении.