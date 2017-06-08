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    Пережившего покушение Осмаева выписали из больницы

    (обновлено: )26005
    Получивший огнестрельные ранения во время покушения чеченский доброволец Адам Осмаев покинул здание больницы в вышиванке, сообщила журналистка Эльвина Сеитбудлаева.
    Пережившего покушение Осмаева выписали из больницы
    Эльвина Сеитбудлаева в Facebook

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Чеченский доброволец Адам Осмаев, получивший огнестрельные ранения во время покушения, вышел из больницы, сообщила журналистка Эльвина Сеитбудлаева.

    Эльвина Сеитбудлаева в Facebook
    Скриншот сообщения Сеитбудлаевой в Facebook

    "Адама Осмаева выписали из больницы. Он в вышиванке и в хорошем настроении. Возле него его жена Амина Окуева. Именно она нейтрализовала киллера и оказала первую помощь мужчине", — написала журналистка на своей странице в Facebook.

    Эльвина Сеитбудлаева в Facebook
    Пережившего покушение Осмаева выписали из больницы

    Покушение на Осмаева было совершено 1 июня вечером. Человек, выдававший себя за французского журналиста, договорился с ним о встрече в Киеве, однако вместо этого он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. По словам его супруги Амины Окуевой, она сразу выхватила пистолет и ранила напавшего. Оба пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.

    Правоохранители открыли производство по факту покушения на убийство Осмаева и его жены. Член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. На месте стрельбы найдены три пистолета: два пистолета Макарова и один — иностранного производства "Глок".

    Сайт "Миротворец" обнародовал данные о стрелявшем: им якобы является Александр Дакар, который был "завербован спецслужбами России для проведения спецоперации". На странице "Информационные войска Украины" в Facebook говорится, что "гражданин Украины Александр Дакар предсказуемо оказался на самом деле россиянином по имени Артур Денисултанов-Курмакаев".

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