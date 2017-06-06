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    Общество

    Аваков назвал препятствия для закона о свободном обращении оружия

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    По словам Авакова, для принятия закона "необходимо очень многое учесть для того, чтобы оружие ни в коем случае не попало в руки лиц с нестабильной психикой".
    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Для принятия в Украине закона о свободном обращении оружия существует много препятствий, заверил министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге в Запорожье, сообщает "Укринформ".

    Оружие. Архивное фото
    dn.npu.gov.ua
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    "Существует очень много препятствий для принятия парламентом Украины закона о свободном обращении оружия. В первую очередь, статистика свидетельствует: большинство граждан Украины против этого решения", – заявил министр.

    "Кроме того, это случаи применения оружия сейчас, указывающие на то, что для принятия такого закона необходимо очень многое учесть для того, чтобы оружие ни в коем случае не попало в руки лиц с нестабильной психикой, преступников, людей с зависимостями и с психическими расстройствами", – отметил глава МВД.

    По его словам, без учета всех этих данных принятие закона о свободном обращении оружия недопустимо.

    Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что законопроект о свободном обращении оружия в Украине будет подготовлен уже осенью.

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