Оружейный бум в Украине: травматические стволы - только для избранных

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Пик вооружения украинцев пришелся на 2014-2015 год. Сегодня ажиотаж спал, да и цены на оружие и патроны выросли. Но это тем не менее не уменьшает количество желающих приобрести травматический пистолет. Ведь он в определенных жизненных ситуациях может быть очень полезен.

Так, травматический пистолет спас председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка и его семью, когда к его дому в Киеве приехала группа молодчиков из "С14". Группа неизвестных под предводительством лидера Евгения Карася пришла поздно вечером к дому Бенедисюка расклеить оскорбительные листовки и "пообщаться", но судья отказался от разговора с гостями.

Тогда радикалы преградили дорогу Бенедисюку, когда тот выезжал из дому. Вырваться из толпы разъяренных активистов удалось только сделав выстрел в воздух. Травмат в этой ситуации выручил судью.

Список счастливчиков, которые законно могут приобрести и носить травматический пистолет, невелик. Согласно приказу МВД №379ДСК от 13 июня 2000 года, купить "травматику" могут работники суда, правоохранительных органов и их близкие родственники, а также лица, принимающие участие в уголовном судопроизводстве, журналисты и внештатные журналисты, депутаты Украины, члены общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащие (кроме тех, кто проходит срочную службу), государственные служащие, имеющие категории и ранги.

Но самое печальное, что кроме категорий, имеющих право на травмат, очень много "прилипал", которые по липовым справкам о принадлежности к "льготникам" под шумок получают разрешения.

"Всегда есть и будут обходные пути и лазейки, для того чтобы приобрести оружие. Сегодня травмат пользуется большим спросом, особенно у живущих за городом в частных домовладениях — они же там без оружия под подушкой или под кроватью спать не ложатся!



Хороший знакомый, не бедный человек, живет в одном охраняемом поселке, так у его соседей уже побывали воры и даже грабители. При этом, некоторые особо наглые пробирались в дом, пока все спали и вытаскивали не только вещи, но и сейфы.



Сегодня нарезное оружие не разрешено и каждый старается купить хоть что-нибудь — помповое, гладкоствольное, в общем любое. На сегодняшний день большого ажиотажа на оружие нет, многие успели приобрести его три года назад. А главное, сегодня сложно купить стоящий ствол. МО не дает на переделку "Макаров". Но на травматику спрос не падает", — отмечает в комментарии РИА Новости Украина экс-глава разрешительной системы МВД Украины Валентин Медведь.

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По словам эксперта, всеми правдами и неправдами украинцы получают удостоверения корреспондентов или дружинников. Это проще всего.

"Инспектор разрешительной системы, когда ему приносят справку, что такой-то внештатный журналист, дружинник или еще кто-то, не занимается проверкой данных. "Липа" всплывает, если гражданин применит травматическое оружие, ранит кого-то. За это ему грозит административная ответственность. А если ранение серьезное, то и уголовная. За применение травматического оружия затаскают в полицию, даже если правомерно применил и нет пострадавших. А если окажется, что получил оружие незаконно, его отнимут", — подчеркивает Медведь.

Проблема в том, что сегодня хорошее травматическое оружие купить крайне трудно: продают "стволы" не из стали, а из селумина. "Форт" выпускает немного, но и у них случаются проблемы: если часто и много стрелять из "Форта-12", возникают дефекты и могут дать сбой в нужный момент. Самый надежный — это "Макаров", но их сейчас не найдешь, оружие уходит на фронт.

И главное, остался возрастной ценз на любой ствол. С 18 лет можно приобрести газовый и пневматический (до калибра 4,5 мм без регистрации) пистолеты. С 21 года — гладкоствольное охотничье ружье, травматический пистолет. С 25 лет — охотничье нарезное ружье.

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