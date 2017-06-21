На Буковине во двор предпринимателя бросили гранату

ГУ Нацполиции в Черновицкой области

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. В селе Припрутье Новоселицкого района Черновицкой области неизвестный бросил гранату во двор 46-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Полицейские установили, что около 3 часов ночи к дому потерпевшего подъехал автомобиль, из которого злоумышленник кинул во двор взрывное устройство. В результате взрыва поврежден припаркованный у дома легковой автомобиль Volkswagen Passat, окна и фасад здания", — говорится в сообщении.

ГУ Нацполиции в Черновицкой области В Черновицкой области во двор предпринимателя бросили гранату

На момент инцидента хозяина дома не было. Мужчина как раз возвращался из командировки. В доме находились его жена и дочь. В результате взрыва никто из них не пострадал.

ГУ Нацполиции в Черновицкой области В Черновицкой области во двор предпринимателя бросили гранату

По данному факту следователями открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. На данный момент назначен ряд экспертиз. Полицейские предпринимают меры, чтобы установить личность правонарушителя и задержать его.

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