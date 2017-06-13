наверх
13.06.201714:24
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Хмельницком пенсионер взорвал гранату: есть пострадавшие

    (обновлено: )4220
    Правоохранители установили, что между группой мужчин возник конфликт на почве раздела имущества, в разгаре которой 65-летний пенсионер взорвал боевую гранату "РГД-5".
    В Хмельницком пенсионер взорвал гранату: есть пострадавшие
    hm.npu.gov.ua

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. В Хмельницком в гаражном массиве по ул. Западно-Окружной 65-летний пенсионер попытался закончил конфликт, взорвав гранату. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции. Инцидент произошел 12 июня. Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК, он находится в СИЗО.

    В Днепре мужчина из-за ссоры с женой выдернул чеку из гранаты и вышел на улицу. Видео
    Канал informator.dp.ua на Youtube
    В Днепре мужчина из-за ссоры с женой выдернул чеку из гранаты и вышел на улицу

    "Правоохранители установили, что между группой мужчин возник конфликт на почве раздела имущества, в разгаре которой 65-летний пенсионер взорвал боевую гранату "РГД-5". Большинству присутствующих удалось скрыться, а вот 46-летний хмельничанин вовремя не сориентировался и получил в результате взрыва осколочные ранения спины и ноги. После оказания медицинской помощи в Хмельницкой городской больнице мужчину отпустили домой", — говорится в сообщении. По данному факту начато досудебное расследование по п. 5 ч. 2 ст. 115 (через 15 ст.) — покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. В настоящее время расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, в частности, происхождение взрывного устройства.

    Напомним, во двор частного дома в Киеве бросили гранату, пострадавших нет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Доллары и евро
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    НАТО: надо или не надо?
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?