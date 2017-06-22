Отдыхающим на Киевском море пригрозили гранатометом в ответ на замечание

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. На берегу Киевского водохранилища в Вышгороде пьяный мужчина на лодке угрожал отдыхающим гранатометом, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Прибыв на место происшествия, вышгородские патрульные и водная полиция, установили, что двое мужчин в течение дня распивали спиртное на острове Большой. Чтобы пополнить запас продуктов они поплыли на лодке на другой берег, где оставили свою лодку.

"Пришвартованная ними лодка препятствовала свободному плаванию отдыхающих и могла нанести телесные повреждения. На замечание пляжников пьяные мужчины отреагировали угрозами — один из них достал гранатомет и начал бросаться на людей", — сказано в сообщении.

Полицейские изъяли у мужчин оружие с лодкой и вызвали взрывотехническую службу. Согласно заключению эксперта, оружием оказался отработанный гранатомет "РПГ-22", который не содержит взрывчатого вещества и не несет угрозы окружающим.

Правонарушителей доставили в Вышгородский отделения полиции и составили административные протоколы по ст.173 (мелкое хулиганство) и ст.178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП. Вышгородский районный суд принял решение о привлечении двух мужчин к административной ответственности.