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    Происшествия

    В Бахмуте молодые люди травмировались при попытке разобрать гранату

    (обновлено: )5720
    В полиции сообщили, что в больницу доставлены парень и девушка, которые принесли домой взрывоопасный предмет и пытались его разобрать, но случилась детонация.
    Боевая граната
    Нацполиция

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Бахмуте Донецкой области парень и девушка травмировались при попытке разобрать взрывоопасный предмет. Об этом сообщает пресс-центр областной полиции.

    В Днепре мужчина из-за ссоры с женой выдернул чеку из гранаты и вышел на улицу. Видео
    Канал informator.dp.ua на Youtube
    В Днепре мужчина из-за ссоры с женой выдернул чеку из гранаты и вышел на улицу

    "Происшествие произошло сегодня около 14.00. В местную больницу были доставлены парень и девушка, которые принесли домой взрывоопасный предмет и пытались его разобрать, но случилась детонация. Предварительно установлено, что местные жители нашли запал от гранаты. Когда 25-летний парень начал его разбирать, произошел взрыв. Оба были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. У парня — минно-взрывная травма левой кисти, грудной клетки, левого глаза, а у 19-летней девушки — контузия", — сообщает подробности полиция.

    Полицейские устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений и проводят осмотр места происшествия. Проводится досудебное расследование.

    Ранее сообщалось, что во время перегрузки мусора на машину на одной из мусорных площадок во Львове обнаружили пять боевых гранат.

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