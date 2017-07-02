В Бахмуте молодые люди травмировались при попытке разобрать гранату

Нацполиция

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Бахмуте Донецкой области парень и девушка травмировались при попытке разобрать взрывоопасный предмет. Об этом сообщает пресс-центр областной полиции.

"Происшествие произошло сегодня около 14.00. В местную больницу были доставлены парень и девушка, которые принесли домой взрывоопасный предмет и пытались его разобрать, но случилась детонация. Предварительно установлено, что местные жители нашли запал от гранаты. Когда 25-летний парень начал его разбирать, произошел взрыв. Оба были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. У парня — минно-взрывная травма левой кисти, грудной клетки, левого глаза, а у 19-летней девушки — контузия", — сообщает подробности полиция.

Полицейские устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений и проводят осмотр места происшествия. Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что во время перегрузки мусора на машину на одной из мусорных площадок во Львове обнаружили пять боевых гранат.