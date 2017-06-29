Во львовском мусоре нашли боевые гранаты

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Во время перегрузки мусора на машину на одной из мусорных площадок во Львове обнаружили пять боевых гранат, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"На улице Алмазной на мусорной площадке обнаружены предметы, похожие на гранаты. Водитель мусоровоза вызвал полицию. Есть подозрение, что несколько этих предметов, похожих на боевые гранаты, могут быть в бункере машины. Если это реальные боевые гранаты, то зона поражения может быть до 200 м", – заявил директор "Львовспецкоммунтранс" Тарас Стефанишин.

Площадку огородили.

После закрытия свалки под Львовом в прошлом году из-за пожара, на котором погибли люди, город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр Львова Андрей Садовый, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей. Мэр обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу.

Читайте также: Соцсети: тут люди недоедают, а депутаты из-за мусора голодают

Городской совет Львова ранее обратился к властям, в том числе премьеру Владимиру Гройсману, с просьбой объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за сложностей с вывозом мусора. После этого премьер раскритиковал Садового за нежелание решить проблему и призвал его не спекулировать на этой теме, решая вопрос своими силами.

На прошлой неделе из города начали вывозить мусор.