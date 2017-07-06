В Луганске граната взорвалась в руках ребенка

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. В Луганске 11-летний мальчик во время игры подобрал с земли предмет, который взорвался в его руках, сообщает миссия ОБСЕ в отчете.

"В Луганске наблюдатели посетили детскую больницу, где беседовали с матерью 11-летнего парня. Она рассказала, что 3 июля ее сын игрался вблизи полигона, расположенного недалеко от их дома в юго-восточной части Луганска, и там подобрал с земли какой-то предмет", — говорится в отчете ОБСЕ.

По словам матери, предмет взорвался в руках парня, а 3 июля ребенку сделали операцию.

Медработники больницы сообщили членам патруля СММ, что парню сделали операцию на брюшной полости, сейчас он находится в стабильном состоянии.