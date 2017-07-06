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    В Луганске граната взорвалась в руках ребенка

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    Как сообщается, 11-летний мальчик игрался вблизи полигона, расположенного недалеко от дома в юго-восточной части Луганска, и там подобрал с земли неизвестный предмет.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. В Луганске 11-летний мальчик во время игры подобрал с земли предмет, который взорвался в его руках,  сообщает миссия ОБСЕ в отчете.

    "В Луганске наблюдатели посетили детскую больницу, где беседовали с матерью 11-летнего парня. Она рассказала, что 3 июля ее сын игрался вблизи полигона, расположенного недалеко от их дома в юго-восточной части Луганска, и там подобрал с земли какой-то предмет", — говорится в отчете ОБСЕ.

    По словам матери, предмет взорвался в руках парня, а 3 июля ребенку сделали операцию.

    Медработники больницы сообщили членам патруля СММ, что парню сделали операцию на брюшной полости, сейчас он находится в стабильном состоянии.

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