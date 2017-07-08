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    Киев

    На столичном рынке устроили стрельбу

    Тема:

    Рост криминала в Украине (282)

    (обновлено: )17430
    Согласно информации, в продавцов выстрелили несколько раз. Последние были госпитализированы, причины конфликта выясняются. На месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
    Конфликт со стрельбой на рынке в Киеве
    Киев Оперативный / Facebook

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на рынке в районе площади Тараса Шевченко произошел конфликт с участием людей, назвавшими себя участниками Антитеррористической операции, позже они устроили стрельбу. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

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    "На рынок, что на площади Тараса Шевченко, подошли неизвестные. Представились "бойцами АТО", у них возник конфликт с продавцами. В результате конфликта, "ребята из АТО" несколько раз выстрелили в продавцов. Последние были госпитализированы. Причины конфликта выясняются", — говорится в сообщении.

    Указано, что на месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

    Ранее сообщалось, что в поселке Горностаевка Херсонской области судья местного суда открыл стрельбу в кафе. В результате инцидента был ранен один человек.

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