На столичном рынке устроили стрельбу

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на рынке в районе площади Тараса Шевченко произошел конфликт с участием людей, назвавшими себя участниками Антитеррористической операции, позже они устроили стрельбу. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"На рынок, что на площади Тараса Шевченко, подошли неизвестные. Представились "бойцами АТО", у них возник конфликт с продавцами. В результате конфликта, "ребята из АТО" несколько раз выстрелили в продавцов. Последние были госпитализированы. Причины конфликта выясняются", — говорится в сообщении.

Указано, что на месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в поселке Горностаевка Херсонской области судья местного суда открыл стрельбу в кафе. В результате инцидента был ранен один человек.