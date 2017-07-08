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    В Чернобыле собираются строить солнечную электростанцию за $1,25 млрд

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    Согласно информации, французская компания обратилась к украинскому правительству после того, как оно объявило о намерении развивать возобновляемые источники энергии в Чернобыле.
    Зона отчуждения
    RIA News Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Власти Украины ведут переговоры о строительстве в зоне отчуждения ЧАЭС огромной солнечной электростанции стоимостью 1,25 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

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    Французская компания Engie SA изучает предварительное экономико-техническое обоснование проекта.

    "Французский опыт в ядерной энергетике — это одна из причин, почему мы хотели бы работать именно с французской компанией", — сказал министр экологии Украины Остап Семерак.

    Он добавил, что французская компания обратилась к украинскому правительству после того, как оно объявило о намерении развивать возобновляемые источники энергии в Чернобыле.

    В Engie SA подтвердили, что компания ведет переговоры с Украиной, но отказались рассказывать о размере проекта. По словам Семерака, сейчас около 60 компаний интересуются реализацией проектов в зоне отчуждения.

    Издание отмечает, что сегодня в Украине самые высокие тарифы на экологически чистую электроэнергию. Киловатт-час стоит 15 евроцентов, в то время как в большинстве стран на континенте цена не превышает 8,6 евроцентов.

    "Это хорошее вознаграждение, но, возможно, не столь хорошее, если принять во внимание все риски в стране. У Украины есть хорошее солнечное излучение, но также слишком низкое доверие инвесторов и чрезмерная стоимость проектов", — прокомментировал потенциальную сделку аналитик BNEF Пьетро Радоя.

    Китайские компании GCL System Integration Technology и China National Complete Engineering Corp в прошлом году тоже объявили о постройке солнечной электростанции мощностью один Гигаватт. Но пока что строительство не началось. 

    Ранее сообщалось, что ГП НАЭК "Энергоатом" объявило тендер на строительство в Чернобыльской зоне отчуждения хранилища отработанного ядерного топлива.

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