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    Политика

    Кива возглавит Социалистическую партию в Украине

    (обновлено: )26007
    По словам Кивы, в ближайшее время СПУ вернет себе лидирующие позиции на украинском политическом поле, станет важным инструментом изменений в стране.
    Илья Кива. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Илья Кива принял решение возглавить Социалистическую партию в Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

    Имидж политических партий глазами украинцев. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Политические партии глазами украинцев

    "Я принял решение возглавить Социалистическую партию Украины. Это одна из самых известных украинских партий с длинной партийной историей. Соответствующее решение было только принято на съезде партии.

    Почему я делаю этот шаг? Я уверен, что именно политическими средствами можно улучшать и реформировать государственный аппарат, облегчать жизнь трудящихся, восстанавливать социальную справедливость, преодолеть власть олигархов, укрепить обороноспособность нашей Родины.

    Скриншот с сайта Facebook

    Что ждет партию дальше? В ближайшее время СПУ вернет себе лидирующие позиции на украинском политическом поле, станет важным инструментом изменений в стране. Мы защитим право народа на достойную и безопасную жизнь.

    А все мои коллеги и соратники, как на фронте, так и в системе МВД, могут рассчитывать на мою всестороннюю поддержку. Вместе к победе!", — написал Кива.

    Ранее политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал угрозу советника главы МВД Ильи Кивы сжечь телеканал NewsOne. "Это абсолютная дикость, которая дискредитируют нашу страну", – сказал политолог.

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