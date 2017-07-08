Кива возглавит Социалистическую партию в Украине

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Илья Кива принял решение возглавить Социалистическую партию в Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я принял решение возглавить Социалистическую партию Украины. Это одна из самых известных украинских партий с длинной партийной историей. Соответствующее решение было только принято на съезде партии.

Почему я делаю этот шаг? Я уверен, что именно политическими средствами можно улучшать и реформировать государственный аппарат, облегчать жизнь трудящихся, восстанавливать социальную справедливость, преодолеть власть олигархов, укрепить обороноспособность нашей Родины.

Скриншот с сайта Facebook

Что ждет партию дальше? В ближайшее время СПУ вернет себе лидирующие позиции на украинском политическом поле, станет важным инструментом изменений в стране. Мы защитим право народа на достойную и безопасную жизнь.

А все мои коллеги и соратники, как на фронте, так и в системе МВД, могут рассчитывать на мою всестороннюю поддержку. Вместе к победе!", — написал Кива.

Ранее политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал угрозу советника главы МВД Ильи Кивы сжечь телеканал NewsOne. "Это абсолютная дикость, которая дискредитируют нашу страну", – сказал политолог.