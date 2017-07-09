наверх
09.07.201705:59
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    На встрече глав РФ и США не решались проблемы, речь шла о диалоге - Белый дом

    Тема:

    Первая встреча Путина и Трампа (69)

    (обновлено: )70
    По словам советника американского президента по нацбезопасности Герберта Макмастера, никто не рассчитывал на решение каких-либо проблем в ходе встречи, однако это стало началом диалога по некоторым сложным вопросам, над которым начинается совместная работа.
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Никаких проблем в ходе первой встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Гамбурге решено не было, этого никто не ждал, речь шла о запуске диалога по сложным вопросам, заявил советник американского президента по нацбезопасности Герберт Макмастер.

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Carlos Barria
    Эксперт о переговорах Путин-Трамп: не прорыв, но лучше, чем было раньше

    Смотрите также: Глаза в глаза. Кадры первой встречи Путина и Трампа

    "Никакие проблемы решены не были. Никто не рассчитывал на решение каких-либо проблем в ходе этой встречи. Однако это стало началом диалога по некоторым сложным вопросам, над которым мы начинаем работать вместе", — сказал он, заявление приводится в пресс-релизе Белого дома.

    По словам Макмастера, начало было положено, в частности, в совместной работе двух стран по Сирии.

    "Это самое начало усилий по достижению некоторой степени стабильности в части Сирии, чтобы начать добиваться там результата, который положит конец человеческим страданиям, который приведет к прочному политическому урегулированию хотя бы в частях этой измученной страны", — пояснил он.

    Встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 — первая. Разговоры о возможности подобных двусторонних переговоров шли довольно долго. Трамп уже успел встретиться с лидерами не одного десятка стран, однако первая личная беседа с российским президентом произошла только сейчас, спустя полгода после инаугурации американского лидера. Частично виной тому – давление со стороны части антироссийски настроенного американского истеблишмента, который обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента США и с которым Трампу так или иначе приходится считаться.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акции протеста в Гамбурге
    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
    Первая встреча Путина и Трампа
    Андрей Ермолаев. Архивное фото
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора