На встрече глав РФ и США не решались проблемы, речь шла о диалоге - Белый дом

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Никаких проблем в ходе первой встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Гамбурге решено не было, этого никто не ждал, речь шла о запуске диалога по сложным вопросам, заявил советник американского президента по нацбезопасности Герберт Макмастер.

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"Никакие проблемы решены не были. Никто не рассчитывал на решение каких-либо проблем в ходе этой встречи. Однако это стало началом диалога по некоторым сложным вопросам, над которым мы начинаем работать вместе", — сказал он, заявление приводится в пресс-релизе Белого дома.

По словам Макмастера, начало было положено, в частности, в совместной работе двух стран по Сирии.

"Это самое начало усилий по достижению некоторой степени стабильности в части Сирии, чтобы начать добиваться там результата, который положит конец человеческим страданиям, который приведет к прочному политическому урегулированию хотя бы в частях этой измученной страны", — пояснил он.

Встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 — первая. Разговоры о возможности подобных двусторонних переговоров шли довольно долго. Трамп уже успел встретиться с лидерами не одного десятка стран, однако первая личная беседа с российским президентом произошла только сейчас, спустя полгода после инаугурации американского лидера. Частично виной тому – давление со стороны части антироссийски настроенного американского истеблишмента, который обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента США и с которым Трампу так или иначе приходится считаться.