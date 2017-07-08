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    Фотоленты

    Волшебство на воде: светомузыкальные фонтаны в Киеве

    3701
    На Русановском канале в Киеве заработали светомузыкальные фонтаны
    На Русановском канале в Киеве заработали светомузыкальные фонтаны
    На Русановском канале в Киеве заработали светомузыкальные фонтаны
    На Русановском канале в Киеве заработали светомузыкальные фонтаны
    На Русановском канале в Киеве заработали светомузыкальные фонтаны
    На Русановском канале в Киеве заработали светомузыкальные фонтаны
    На Русановском канале в Киеве заработали светомузыкальные фонтаны
    УНИАН
    На Русановском канале в Киеве заработали светомузыкальные фонтаны
    На Русановском канале в Киеве заработали светомузыкальные фонтаны
    УНИАН
    На Русановском канале в Киеве заработали светомузыкальные фонтаны
    На Русановском канале в Киеве заработали светомузыкальные фонтаны
    УНИАН
    На Русановском канале в Киеве заработали светомузыкальные фонтаны
    На Русановском канале в Киеве заработали светомузыкальные фонтаны
    УНИАН
    На Русановском канале в Киеве заработали светомузыкальные фонтаны
    На Русановском канале в Киеве заработали светомузыкальные фонтаны
    УНИАН

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    В акватории Русановского канала в Киеве восстановлена ​​работа фонтанного комплекса, который включает в себя 12 светомузыкальных фонтанов, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

    Отмечается, что фонтаны будут работать ежедневно, кроме понедельника.

    Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что городским властям удалось восстановить работу всех крупнейших фонтанов столицы.

    "Фонтаны работают синхронно, высота струи достигает 30 метров, они имеют вечернюю подсветку и музыкальное сопровождение", — отметил Пантелеев.

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