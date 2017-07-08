Волшебство на воде: светомузыкальные фонтаны в Киеве

В акватории Русановского канала в Киеве восстановлена ​​работа фонтанного комплекса, который включает в себя 12 светомузыкальных фонтанов, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что фонтаны будут работать ежедневно, кроме понедельника.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что городским властям удалось восстановить работу всех крупнейших фонтанов столицы.

"Фонтаны работают синхронно, высота струи достигает 30 метров, они имеют вечернюю подсветку и музыкальное сопровождение", — отметил Пантелеев.

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