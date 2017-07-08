В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В Голосеевском районе Киева в субботу в жилом доме произошел взрыв, сообщила пресс-секретарь управления ГосЧС в Киеве Светлана Водолага, передает УНН.

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"По предварительным данным, взрыв в доме", — сказала Водолага.

facebook.com/golsvkiev/ В доме в Киеве прогремел взрыв

По ее словам, в настоящее время уточняется информация о пострадавших и погибших.

unn.com.ua В доме в Киеве прогремел взрыв

По данным пользователей в соцсетях, взрыв прогремел в доме поблизости от гостиницы "Мир". Также сообщается, что возле дома есть строительная площадка.

На место происшествия прибыла скорая.

Напомним, в пятницу, 7 июля, в центре Луганска недалеко от Дома правительства прогремел взрыв, а затем неподалеку взорвался автомобиль.