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    Киев

    В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв

    (обновлено: )9601
    По данным пользователей в соцсетях, взрыв прогремел в доме поблизости от гостиницы "Мир". В настоящее время уточняется информация о пострадавших и погибших.
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    facebook.com/golsvkiev/

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В Голосеевском районе Киева в субботу в жилом доме произошел взрыв, сообщила пресс-секретарь управления ГосЧС в Киеве Светлана Водолага, передает УНН.

    Смотрите также: Последствия взрывов в Луганске

    "По предварительным данным, взрыв в доме", — сказала Водолага.

    facebook.com/golsvkiev/
    В доме в Киеве прогремел взрыв

    По ее словам, в настоящее время уточняется информация о пострадавших и погибших.

    unn.com.ua
    В доме в Киеве прогремел взрыв

    По данным пользователей в соцсетях, взрыв прогремел в доме поблизости от гостиницы "Мир". Также сообщается, что возле дома есть строительная площадка.

    На место происшествия прибыла скорая.

    Напомним, в пятницу, 7 июля,  в центре Луганска недалеко от Дома правительства прогремел взрыв, а затем неподалеку взорвался автомобиль.

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