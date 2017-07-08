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    Фотоленты

    Последствия взрывов в Луганске

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (740)

    (обновлено: )39812
    Последствия взрывов в центре Луганска
    Последствия взрывов в центре Луганска
    Последствия взрывов в центре Луганска
    Последствия взрывов в центре Луганска
    Последствия взрывов в центре Луганска
    Последствия взрывов в центре Луганска
    Легковой автомобиль с выбитыми стеклами на месте одного из взрывов в центре Луганска.
    Народная милиция ЛНР | Перейти в фотобанк
    Последствия взрывов в центре Луганска
    Искореженный автомобиль на месте одного из взрывов в центре Луганска.
    Народная милиция ЛНР | Перейти в фотобанк
    Последствия взрывов в центре Луганска
    Легковые автомобили с выбитыми стеклами на месте одного из взрывов в центре Луганска.
    Народная милиция ЛНР | Перейти в фотобанк
    Последствия взрывов в центре Луганска
    Продуктовый магазин, пострадавший от одного из взрывов в центре Луганска.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия взрывов в центре Луганска
    Сотрудники пожарной службы в центре Луганска на месте взрывов.
    Народная милиция ЛНР | Перейти в фотобанк

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    Легковой автомобиль с выбитыми стеклами на месте одного из взрывов в центре Луганска.

    В пятницу, 7 июля,  в центре Луганска недалеко от Дома правительства прогремел взрыв, а затем неподалеку взорвался автомобиль.

    По данным оборонного ведомства ЛНР, в результате взрывов один человек погиб, семеро пострадали.

    Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявила, что взрывы в Луганске — это "очередная провокация" со стороны самопровозглашенной ЛНР с целью создания соответствующего фона при обсуждении ситуации в Донбассе на саммите G20.

    Смотрите также: Обратная сторона саммита G20 в Гамбурге: погромы, баррикады, поджоги

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