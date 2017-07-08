Последствия взрывов в Луганске

В пятницу, 7 июля, в центре Луганска недалеко от Дома правительства прогремел взрыв, а затем неподалеку взорвался автомобиль.

По данным оборонного ведомства ЛНР, в результате взрывов один человек погиб, семеро пострадали.

Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявила, что взрывы в Луганске — это "очередная провокация" со стороны самопровозглашенной ЛНР с целью создания соответствующего фона при обсуждении ситуации в Донбассе на саммите G20.

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