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    В СЦКК заявили об обострении ситуации на Востоке после взрывов в Луганске

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (737)

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    Согласно заявлению украинской стороне в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, следующие теракты могут произойти в течение ближайших дней. Не исключено, что в дальнейшем это может привести к существенному обострению ситуации на востоке Украины.
    Взрыв прогремел в центре Луганска
    lug-info.com

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявила, что взрывы в Луганске — это "очередная провокация" со стороны самопровозглашенной ЛНР с целью создания соответствующего фона при обсуждении ситуации в Донбассе на саммите G20.

    Юрий Луценко
    Украинское фото
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    Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля. В пятницу в центре Луганска недалеко от Дома правительства прогремел взрыв, а затем неподалеку взорвался автомобиль. По данным оборонного ведомства ЛНР, в результате взрывов один человек погиб, семеро пострадали.

    "Теракты в Луганске — очередная провокация со стороны НЗФ ОРЛО (незаконные вооруженные формирования отдельных районов Луганской области — ред.)… Боевикам ОРЛО выгодно, чтобы эти взрывы произошли именно на территории ОРЛО и чтобы пострадавшие были жителями ОРЛО, потому что так легче обвинить в этом украинские спецслужбы с целью создания соответствующего фона при обсуждении ситуации на востоке Украины на саммите G20", — говорится в сообщении СЦКК, опубликованном на сайте Минобороны Украины.

    В Киеве заявили, что взрывы в Луганске в пятницу могут быть только началом "серии подобных терактов" против мирного населения. "Следующие (теракты — ред.) могут произойти в течение ближайших дней. Не исключено, что за этим последует активизация действий НЗФ ОРЛО и ОРДО, которая в дальнейшем может привести к существенному обострению ситуации на востоке Украины", — считают в СЦКК.

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