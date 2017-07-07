Один человек погиб при взрыве в Луганске - источник

ЛУГАНСК, 7 июл — РИА Новости. Один человек погиб в результате взрыва, прогремевшего в Луганске в пятницу, есть раненые, по предварительным данным, сработало взрывное устройство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах самопровозглашенной Луганской народной республики.

Ранее сообщалось, что в центре Луганска недалеко от Дома правительства прогремел взрыв, по предварительным данным, была ранена женщина.

"При взрыве в Луганске погиб один человек, несколько человек получили ранения. По предварительным данным, сработало взрывное устройство", — сказал источник.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.