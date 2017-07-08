Восстановлено электроснабжение ряда городов Луганской области

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В ряде населенных пунктов в Луганской области возобновлено электроснабжение после повреждения линии электропередач вблизи города Счастье, сообщает в госслужба Украины по ЧС.

В пятницу пресс-служба ведомства сообщила, что около 40 тысяч человек остались без электроснабжения в Луганской области из-за повреждения магистральной линии электропередачи вблизи подконтрольного Киеву городу Счастье.

"7 июля в 19.00 полностью возобновлено электроснабжение городов Северодонецк, Лисичанск, Новодружевск, Приволье, Сватово, Кременная и Рубежное Луганской области, которые были обесточены в результате повреждения магистральной линии электропередач 220 кВ вблизи города Счастье", — говорится в сообщении.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.