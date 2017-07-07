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    Происшествия

    Второй за день взрыв в Луганске: есть пострадавшие

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    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (736)

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    Второй взрыв произошел в нескольких десятках метрах от первого, когда на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и Народной милиции. Пострадали два человека.
    Взрыв в центре Луганска
    twitter.com/Lugansk0642ua

    ЛУГАНСК, 7 июл — РИА Новости. Два человека пострадали в результате второго за день взрыва в Луганске, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

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    "Второй взрыв произошел в нескольких десятках метрах от первого, когда на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и Народной милиции. Пострадали два человека", — заявил Марочко.

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    Взрыв в центре Луганска

    Ранее в пятницу сообщалось, что в центре Луганска недалеко от Дома правительства прогремел взрыв. По данным Марочко, в результате этого взрыва один человек погиб, пятеро ранены. Второй взрыв произошел в центре Луганска неподалеку от места первого взрыва, предположительно, взорвался автомобиль.

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