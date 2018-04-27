Фото дня. "И улыбка - это все, что им нужно". Историческая встреча лидеров двух Корей

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В пятницу, 27 апреля, Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Отметим, что Ким Чен Ын предложил своему коллеге переступить границу и символически побывать на Севере. Тот согласился, жест был встречен весьма одобрительно.

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По итогам многочасового саммита Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию.

Удовлетворение итогами встречи выразили в Министерстве иностранных дел Китая. Пекин приветствовал "руководителей Северной и Южной Кореи за этот исторический шаг и отдал должное их политическому суждению и мужеству". Пресс-секретарь министерства даже привел древнее китайское стихотворение: "Бедствия никогда не бывают достаточно сильны, чтобы разделить настоящих братьев, и улыбка — это все, что им нужно, чтобы уничтожить тяжелые чувства".