Сенаторы США запросили информацию банков о российских бизнесменах - СМИ

КИЕВ, 25 апр – РИА Новости Украина. Американские сенаторы Шелдон Уайтхаус и Джинн Шахин требуют, чтобы многие крупнейшие банки раскрыли информацию о своей связи с "состоятельными россиянами, связанными с президентом России Владимиром Путиным", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо сенаторов.

По данным агентства, сенаторы от Демократическая партии США написали письмо в надежде усилить давление не только на физических лиц из так называемого "кремлевского списка", но и на финансовые учреждения. Если банки не предоставят информацию, сенаторы планируют запросить правительственное расследование.

"Учитывая их богатство и отношение к российскому государству, многие олигархи в России либо обладают, либо подвержены значительному политическому влиянию", — говорится в письме. Кроме того, как утверждается в письме, бизнесмены использовали свое богатство, чтобы защитить государство от санкций.

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Письмо было направлено трем крупным американским банкам: Bank of America Corp, JPMorgan Chase и Citibank, а также европейским банкам: Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse.

Каждому банку был задан вопрос о том, проводил ли он в течение пяти лет проверку на наличие счетов, контролируемых кем-либо из "кремлевского списка" минюста США. В случае положительного ответа, сенаторы запрашивают анализ и выводы банка. Если банк не проводил проверки, в письме спрашивалось, что было сделано для того, чтобы выяснить, сотрудничали ли эти банки с россиянами из списка минфина США.

По данным агентства, представитель JPMorgan Chase заявил, что компания получила письмо и изучила его. Представитель Barclays отказался от комментариев. Сотрудники других учреждений еще не предоставили свой комментарий.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут ввести в будущем.

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Президент РФ Владимир Путин ранее назвал "кремлевский доклад" "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом.