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    США рассматривают дополнительные санкции против России - СМИ

    (обновлено: )14103
    США рассматривает дополнительные санкции против России, сообщил американским СМИ глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу.
    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу заявил, что США рассматривают дополнительные санкции против России, передает агентство Блумберг.

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    "США рассматривает дополнительные санкции против России", — приводит агентство слова Кудлоу.

    В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

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