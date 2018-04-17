США рассматривают дополнительные санкции против России - СМИ

Mladen ANTONOV / AFP

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу заявил, что США рассматривают дополнительные санкции против России, передает агентство Блумберг.

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"США рассматривает дополнительные санкции против России", — приводит агентство слова Кудлоу.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.