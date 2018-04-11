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    США готовят новый пакет санкций против России

    Тема:

    Новые санкции США - удар по экономике РФ (708)

    (обновлено: )24804
    Новый пакет санкционных ограничений предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России. В качестве основной причины усиления экономического давления указано "участие" России в "деле Скрипаля".
    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. США планируют ввести новые санкционные ограничения в отношении России. Соответствующий законопроект размещен в базе документов конгресса.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
    Санкции США против России: как Вашингтон снова просчитался

    Новый пакет предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России. Кроме того, под ограничения могут попасть сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.

    Санкции также могут коснуться Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка.

    Ограничения должны вступить в силу не позднее 60 дней после их принятия.

    В качестве основной причины усиления экономического давления в документе указано "участие" России в "деле Скрипаля".

    США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В частности, в санкционный список попали российские миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска и подконтрольные им компании. У Дерипаски это En+ Group, группа "ГАЗ", "Русал", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины". У Вексельберга — группа "Ренова".

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