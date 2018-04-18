В Турции объявили о досрочных президентских и парламентских выборах

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина, Алёна Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в стране пройдут 24 июня 2018 года.

"Вчера Бахчели в парламенте предложил перенести выборы на ранний срок. Мы обсудили это предложение. Мы сошлись во мнении о необходимости проведения досрочных выборов. Это решение принято, выборы назначены на 24 июня 2018 года. Высшая избирательная комиссия немедленно приступит к их подготовке", — сказал Эрдоган журналистам по итогам встречи с главой оппозиционной националистической Партии национального движения (ПНД) Девлетом Бахчели.

Он аргументировал проведение досрочных выборов необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления.

"По календарю президентская система должна вступить в силу в конце 2019 года. А пока система работает по старым лекалам, периодически мы сталкиваемся с проблемами. Получается, что мы идем до 3 ноября 2019 года, стиснув зубы. Но события в Сирии и другие вынуждают нас преодолеть существующую неопределенность, и срочность начинает выступать на первый план", — отметил турецкий лидер.

Во вторник Бахчели, выступая на заседании парламентской фракции ПНД, заявил, что, поскольку президентская система еще не устоялась, Турция не может ждать очередных выборов 3 ноября 2019 года. По его словам, ПНД будет отстаивать необходимость досрочных выборов 26 августа 2018 года.

Очередные выборы президента и парламента в Турции ранее были намечены на 3 ноября 2019 года, после чего должны были вступить в силу положения о президентской системе, принятые на референдуме в апреле 2017 года. Ранее представители правящей Партии справедливости и развития (ПСР) опровергали информацию о том, что выборы могут быть проведены досрочно.

Накануне правительство Турции приняло решение продлить действие режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца.