Рудяков: Порошенко с Турцией поспешил

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко во время визита в Стамбул 9 апреля обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на востоке Украины и заявила о готовности принять в ней участие.

Итоги визита Порошенко в Турцию, а также в целом перспективу появления "голубых касок" на Донбассе в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

(текст публикуется на языке оригинала)

Порошенко провів переговори із Ердоганом, а також з прем’єром країни. Що маємо у підсумку? Чи можна назвати візит нашого президента результативним?

— Відносно… є різні ступені результативності. Щось, звичайно, зроблено, але поки що з того, що об’явлено і заявлено, мені здається, що про якусь особливу результативність не варто вести мову.

Заява Порошенко про готовність Туреччини підтримати участь у миротворчій місії ООН на сході України поки що залишається лише заявою?

— Знову ж таки, важливо, звичайно, і треба було про це говорити, звичайно. Правильно говорив пан президент, що про це обговорили, і одержав таку підтримку, але він так само міг з Ердоганом говорити про, скажімо, участь турецьких суддів у суддівському корпусі для обслуговування літніх олімпійських ігор в Україні, рішення про проведення яких ще не ухвалено. Передчасні ще речі. Ще поки що немає місії, немає навіть резолюції Ради безпеки, без якої неможлива місія ООН миротворча. Вже тепер вести мову про якби склад цієї місії, це речі, які… дай бог, щоб вони згодились у майбутньому, але поки що це такий результат, який передбачає різні умови, передумови і дуже різні обставини до того, щоб він став, щоб ця домовленість, якщо її досягнуто, справді, принесла результат, ще треба багато роботи зробити.

Порошенко зустрічатиметься з Меркель 10 квітня. Серед іншого, говоритимуть також про миротворчу місію на Донбасі. Які зараз існують головні розбіжності щодо мандату миротворчої місії на Донбасі?

— Головна розбіжність, наскільки мені відомо, полягає у обсязі мандату, а також в тому, де буде розміщено цю місію принаймні на початковому етапі її перебування, якщо дійде до цього, і перебування на нашому сході. Є російський підхід: місія ООН на лінії розмежування, яка зараз існує, нехай неформально, неофіційно, і наш підхід, який американці підтримують або американський підхід, до якого ми також має причетність – це одразу місія на державному кордоні між Україною і Росією. І, наскільки мені відомо, зараз ця американська пропозиція, яку було передано російській стороні щодо того, щоб місія ООН миротворча одразу розташовувалась на кордоні державному, на неї ще відповіді немає, а, відповідно, всі ці деталі, які треба буде узгоджувати, розробляти план конкретний і т.д., вони матимуть реальний і практичний сенс тільки після того, як буде визначено, що місія там робить, тобто який обсяг мандату, і де вона розташовується.

Ще раз повторюю, там є зараз така якби компромісна лінія, яка передбачає, що спочатку вони стають на, як РФ пропонує, на лінію розмежування, але потім по мірі виконання різних пунктів мінських домовленостей вони присилаються до кордону, і зрештою стають там протягом конкретного історичного часу, протягом, скажімо, півроку, вони стають на лінію державного кордону. Отже, зараз, здається, йде мова про те, щоб узгодити, але це узгоджують росіяни з американцями. Крім усього іншого, вони є членами Ради безпеки, а ми до цього відношення безпосереднього, прямого не маємо. Ми не можемо впливати, ми не беремо участь у роботі Ради безпеки. Брали як непостійний член, а зараз не беремо.

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Наскільки важлива зустріч Порошенка і Меркель напередодні травневої зустрічі "нормандського формату"?

— Питання про травневу зустріч у "нормандському форматі" взагалі відкрита. Це існує така опція, але вона ще не підтверджена, тільки ми про неї заявляли з впевненістю, що вона може відбутись. Щодо зустрічі Порошенко і Меркель – це важлива зустріч, бо давно не зустрічались наш перший керівник з німецьким першим керівником. Це перша зустріч після того, як Меркель, зрештою, закінчила свої виборні перипетії і муки. Вона важлива, але розумієте, цілком ймовірно, що порядок денний цієї зустрічі визначатиме більшою мірою німецька сторона, і до нас буде висунута ціла низка або принаймні два-три питання, дві-три вимоги і Порошенкові буде сказано, що треба цим зайнятись, не їздити по Туреччинах, домовлятись поки що невідомо про що, а зайнятись конкретною роботою, яку від тебе чекають. І якщо це так станеться, то тоді наші ініціативи, наше обговорення вони тоді йдуть на другий план, а ми їх намагаємось висунути на перший, отже, ця зустріч завтрашня, там є такі речі, які можуть бути для нас несподіваними, але не дуже приємними з огляду на те, що ми з виконанням деяких речей ті, що ми пообіцяли, ми зволікаємо, ми займаємось іншим, щоб не займатись тим, що від нас чекають. Ще раз повторюю: те, що робить Порошенко, це важливо, але це передчасні речі, це речі, якими міг би займатись не президент, а якийсь би чиновник нижчого рангу. По-друге, ці речі, вони не такі, що треба спеціально залітати по дорозі до Берліну в Стамбул, і це обговорювати, і це потім подавати як якийсь успіх, як якусь перемогу велику.

В чому може бути предмет дискусії? Які речі пропонуватиме нам Німеччина, на що слід звернути увагу? Це йдеться про реформування України?

— Реформування – це вивіска така гарна. До нас є серйозні претензії з антикорупційною боротьбою. Я думаю, що в Берліні Порошенкові на це вкажуть і якісь неприємні речі для нього скажуть, бо німецька преса останнє те, що я бачив, останні три-чотири місяці там з приголомшливою для нас регулярністю з’являються дуже серйозні матеріали аналітичного характеру, в тому числі, про нашу корупцію, в тому числі, на найвищому рівні, в тому числі, ту, що стосується особисто президента і його найближчого оточення. Я думаю, що це невипадкові речі. У Німеччині солідна преса, дуже впливова і на урядові кола. Я думаю, що про тему корупції у нас прозвучить, тим більше, ми останнім часом, як навмисно, як хтось шкоду робив спеціально, хтось наробив справу в нас всередині з цими антикорупційними інституціями, на які також, я думаю, що треба буде коментувати президенту, на жаль, без якогось позитиву для нас.

Напомним, политолог Кирилл Молчанов в эфире "ГС" отметил, что визит Петра Порошенко в Германию ставит целью демонстрацию украинскому политикуму и крупному бизнесу наличия у него политического веса за рубежом. По мнению эксперта, Порошенко едет к Ангеле Меркель лишь чтобы показать, что еще рукопожатен.