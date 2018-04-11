В Турции нашли "куратора" убийцы российского посла – СМИ

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Записи с камер видеонаблюдения помогли выйти на след бывшего сотрудника Управления по информационным технологиям и связи Турции Шахина Согюта, которого турецкая прокуратура считает "куратором" убийцы посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, сообщает в среду агентство Anadolu.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было присвоено звание Героя России посмертно.

Отмечается, что Согют, который, по версии следствия, был членом организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), скрылся сразу после убийства российского посла. 26 февраля он воспользовался услугами одного из банков в Анкаре. На записях с видеокамер видно, как Согют подошел к зданию банка, сделал звонок, а затем вошел внутрь. Правоохранители обратили внимание на тревожный вид Согюта, который постоянно оглядывался на видеокамеры.

После этого по поручению прокуратуры сотрудники отдела по борьбе с терроризмом Управления полиции Анкары изучили записи с камер видеонаблюдения банка, а далее проследили за Согютом по записям с камер на улицах турецкой столицы. Его удалось задержать 5 апреля.

Прокуратура считает, что именно под влиянием "куратора" Алтынташ начал придерживаться радикальных взглядов. Отмечается, что Согют передал убийце приказ о физическом устранении российского дипломата, спланировал само покушение, а затем удалил электронную переписку Алтынташа.

Всего по делу об убийстве Карлова арестованы семь человек, трое из которых бывшие полицейские. Турецкие власти возлагают ответственность за это преступление на FETO. Сам Гюлен обвинения отвергает.