наверх
03.04.201818:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.16- 0.15
  • EUR32.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Украина и Турция провели военные учения в Черном море

    (обновлено: )4201
    ВМС Украины и Турции провели совместную тренировку в Черном море
    ВМС Украины и Турции провели совместную тренировку в Черном море
    ВМС Украины и Турции провели совместную тренировку в Черном море
    ВМС Украины и Турции провели совместную тренировку в Черном море
    ВМС Украины и Турции провели совместную тренировку в Черном море
    ВМС Украины и Турции провели совместную тренировку в Черном море
    ВМС Украины и Турции провели совместную тренировку в Черном море
    ВМС Украины и Турции провели совместную тренировку в Черном море
    ВМС Украины и Турции провели совместную тренировку в Черном море
    facebook.com/navy.mil.gov.ua
    ВМС Украины и Турции провели совместную тренировку в Черном море
    facebook.com/navy.mil.gov.ua
    ВМС Украины и Турции провели совместную тренировку в Черном море
    facebook.com/navy.mil.gov.ua
    ВМС Украины и Турции провели совместную тренировку в Черном море
    facebook.com/navy.mil.gov.ua
    ВМС Украины и Турции провели совместную тренировку в Черном море
    facebook.com/navy.mil.gov.ua
    ВМС Украины и Турции провели совместную тренировку в Черном море
    facebook.com/navy.mil.gov.ua
    ВМС Украины и Турции провели совместную тренировку в Черном море
    facebook.com/navy.mil.gov.ua
    ВМС Украины и Турции провели совместную тренировку в Черном море
    facebook.com/navy.mil.gov.ua

    Рекомендуем

    Националисты в Киеве пришли в ЛавруЭкскурсия в Лавре. Националисты искали "сепаратистов" и спрашивали, чей Крым16:48 03.04.2018
    Дорис ДэйПрекрасна в кино и в жизни. Знаменитой американской актрисе - 96 лет16:15 03.04.2018
    Массовый страйк во ФранцииВо Франции железнодорожники устроили массовую забастовку15:25 03.04.2018
    Екатерина Остроушко девушка тренера ФК Шахтер Паулу Фонсеки"Мисс Зорро". СМИ узнали, с кем крутит роман тренер ФК "Шахтер"15:10 03.04.2018
    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля"Чемодан, вокзал, Мальдивы". Марш националистов в Киеве против олигархов12:50 03.04.2018
    В Харькове неизвестные подорвали банкоматВ Харькове взорвали банкомат самодельной бомбой. Кадры с места ЧП11:50 03.04.2018
    Сексуальная внучка президента публикует "горячие" фото11:24 03.04.2018
    Сильный шторм смыл пляжи в ОдессеКак и не было. Сильный шторм смыл несколько пляжей в Одессе05:47 03.04.2018
    Новый взгляд на живопись в коллажах своеобразного португальского художника15:39 02.04.2018
    Все фотоленты

    Военно-морские силы Украины и Турции провели совместную тренировку в Черном море с привлечением двух фрегатов, корвета и вертолета, сообщила во вторник пресс-служба ВМС ВС Украины.

    Турецкие корабли ушли из Одессы вместе с «Сагайдачным»
    Думская.net
    Турецкие и украинские корабли покинули порт Одессы для учений

    "В северо-западной части Черного моря военно-морские силы Украины и Турции провели совместную тренировку типа PASSEX… К тренировке от украинской стороны были привлечены фрегат "Гетман Сагайдачный" и вертолет Ка-27пр, а от турецкой — корвет "Buyukada" и фрегат "Salihreis", — говорится в сообщении ВМС в Facebook.

    Тренировка проходила в несколько этапов, в ходе которых были отработаны тактическое маневрирование, обучение по связи и противовоздушной обороне. Кроме того, вертолет Ка-27пр совершил более 20 посадок на палубу фрегата "Гетман Сагайдачный".

    Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений и совместных действий в группе надводных кораблей в соответствии со стандартами НАТО, говорится в сообщении.

    Ссылки по теме:
    Теги: