Украина и Турция провели военные учения в Черном море

Военно-морские силы Украины и Турции провели совместную тренировку в Черном море с привлечением двух фрегатов, корвета и вертолета, сообщила во вторник пресс-служба ВМС ВС Украины.

"В северо-западной части Черного моря военно-морские силы Украины и Турции провели совместную тренировку типа PASSEX… К тренировке от украинской стороны были привлечены фрегат "Гетман Сагайдачный" и вертолет Ка-27пр, а от турецкой — корвет "Buyukada" и фрегат "Salihreis", — говорится в сообщении ВМС в Facebook.

Тренировка проходила в несколько этапов, в ходе которых были отработаны тактическое маневрирование, обучение по связи и противовоздушной обороне. Кроме того, вертолет Ка-27пр совершил более 20 посадок на палубу фрегата "Гетман Сагайдачный".

Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений и совместных действий в группе надводных кораблей в соответствии со стандартами НАТО, говорится в сообщении.