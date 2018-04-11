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    Лондон не спешит присоединяться к удару по Сирии: мало доказательств

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    Сирия: скандал с химоружием и риск столкновения РФ и США (12)

    (обновлено: )3501
    По данным СМИ, Тереза Мэй заявила президенту Дональду Трампу, что "Британии нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, которую осуществил режим Асада".
    Флаг Великобритании
    AFP PHOTO/Ishara S. KODIKARA

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Лондону необходимо получить больше доказательств предполагаемой химической атаки в Сирии, прежде чем присоединяться к военному удару по официальному Дамаску, сообщает газета Times.

    Флаг Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki
    Сирия и химоружие: новый международный скандал после "дела Скрипаля"

    "Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, которую осуществил режим Асада, прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии", — пишет газета.

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    Издание уточняет, что британский премьер не согласилась принять участие в "быстрой расплате".

    Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. 

    Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды, 11 апреля. Предполагается, что Трамп может принять решение об ударе в качестве ответной меры на предполагаемое применение химоружия в Сирии, которое сирийские власти отрицают.

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