Началось расследование в отношении пожертвования Пинчука фонду Трампа

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Команда спецпрокурора Роберта Мюллера ведет расследование в отношении пожертвования, сделанного фонду президента США Дональда Трампа Donald J. Trump Foundation украинским бизнесменом, его размер составил около 150 тысяч долларов, сообщает издание New York Time со ссылкой на источники.

Ранее в марте газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что спецпрокурор Роберт Мюллер запросил документы у компании The Trump Organization, гендиректором которой до 2017 года являлся президент США Дональд Трамп, включающие информацию по РФ.

Согласно сообщению, The Trump Organization предоставила спецпрокурору документы о пожертвовании размером около 150 тысяч долларов украинским бизнесменом Виктором Пинчуком в сентябре 2015 года фонду Трампа. Эта выплата была сделана в обмен на появление Трампа на конференции в Киеве "Ялтинская европейская стратегия" в формате видеосвязи, в ходе которой будущий американский лидер обрушился с критикой на тогдашнего президента Барака Обаму.

Газета пишет со ссылкой на источник, что во время конференции Трамп не поднимал разговор об оплате, но на следующий день адвокат Трампа Майкл Коэн позвонил политическому консультанту Дугласу Скину, который работал с Пинчуком, с просьбой передать 150 тысяч долларов в качестве гонорара.

Газета отмечает, что пожертвование Пинчука было самым большим для фонда в 2015 году.

Фонд Трампа отметил, что пожертвование было "особым запросом фонда в сентябре 2015 года, когда было несколько кандидатов на должность президента от республиканцев и не было ни в коей мере гарантировано, что Трамп будет кандидатом в 2016 году".

По словам источников издания, Мюллер также потребовал от The Trump Organization предоставить документы, электронную переписку и другую корреспонденцию в отношении нескольких россиян, включая тех, кто еще публично не упоминался в связи с Трампом. Личности россиян не раскрываются.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".