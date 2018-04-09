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    В мире

    "Все заплатят". Трамп анонсировал скорый ответ США на "химатаку" в Сирии

    (обновлено: )30606
    Дональд Трамп осудил сообщения о химатаке, заявив, что "это было ужасно". Глава Белого дома пообещал наказать виновных, не исключив ответственность за произошедшее в Сирии президента России Владимира Путина.
    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что примет решение о действиях Соединенных Штатов в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии в ближайшие день-два.

    Глава Белого дома пообещал наказать виновных, не исключив ответственность за произошедшее президента России Владимира Путина.

    Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

    Флаг Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki
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    На встрече с членами своей администрации Трамп осудил сообщения о химатаке, заявив, что "это было ужасно".

    "Мы примем решение в ближайшие 24-48 часов", — сказал президент, добавив, что возможно такое решение будет принято "к концу дня". Отвечая на вопрос о том, исключает ли он военные действия, президент США сказал: "Ничего не исключено".

    "Если это (сделали) русские, если это Сирия, если это Иран, если это все они вместе, мы это выясним", — добавил Трамп. По его словам, "у него мало сомнений (относительно того, кто несет ответственность за химическую атаку — ред.), но выяснить это предстоит генералам".

    Журналисты президентского пула спросили Трампа, считает ли он ответственным за произошедшее президента РФ Владимира Путина. На это лидер США ответил: "Да, может (он ответственен). И если это он (несет ответственность), это будет очень, очень жестко", — пригрозил Трамп.

    "Все заплатят за это, он заплатит, все заплатят", — сказал президент США.

    Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

    В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.

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